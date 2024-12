Con una bella cerimonia svoltasi presso l’aula consiliare del Comune di Ronciglione si è svolta la cerimonia di consegna da parte del Comitato Regionale Lazio della Figc alle società di Viterbo e provincia che nella scorsa stagione si sono imposte nelle varie graduatorie sia a livello di meriti sportivi che per quanto concerne la Disciplina.

A consegnare targhe, coppe e riconoscimenti vari e a fare gli onori di casa il presidente della Delegazione Figc di Viterbo Angelo Moracci ed il consigliere regionale del Cr Lazio Vincenzo Calzolari.

Ricordiamo tutti i team vittoriosi per quanto concerne le graduatorie delle competizioni giovanili. Per l’Under 17 (Allievi) vittoria della Flaminia Civita Castellana, per la competizione dell’Under 16 Provinciale titolo vinto dal Pianoscarano 1949, per l’Under 14 Provinciale (Giovanissimi fascia B) primato alla Fulgur Tuscania.

Per quanto concerne invece le società vincitrici dei Premi Disciplina abbiamo avuto nei campionati giovanili regionali il primo posto del Calcio Tuscia nell’Under 15 (Giovanissimi) e della Romaria nell’Under 14 (Giovanissimi fascia B). Mentre per i campionati giovanili provinciali primato della Flaminia Civita Castellana nell’Under 17 (Allievi), della Virtus Marta nell’Under 16 (Allievi fascia B), del National Soccer School Ronciglione nell’Under 14 girone A (Giovanissimi fascia B) e della Viterbese 1908 nell’Under 14 girone B (Giovanissimi fascia B).

Massiccia partecipazione di tutti i rappresentanti dei team che hanno ottenuto gli ambiti e meritati riconoscimenti ai quali con parole di elogio e di plauso si sono rivolti i rappresentanti del Cr Lazio.

«Felicitazioni vivissime a tutti - ha detto Moracci ai presenti - e che da questo premi conseguiti lo slancio ad una continuazione sempre positiva e foriera di risultati per il vostro impegno sportivo».

In questi giorni gli appuntamenti con le premiazioni da parte della Figc regionale si sono celebrate anche nelle altre province del Lazio e ovviamente nella Capitale. Oltre alla premiazione dei team giovanili meritevoli sono state premiate anche le categorie maggiori sempre per i primati e per la Disciplina.

