Una serata di festa, di condivisione e di riconoscimenti si è svolta ieri sera. Nella sede del Tolfa Calcio, infatti, si è tenuta la cena di società dedicata ai giovani dell'Under 16, un evento atteso con trepidazione dai ragazzi. Durante la serata i giovani calciatori hanno avuto il piacere di regalare una sciarpa con su scritto “Conquista la vittoria, conquistala per noi” al presidente del Tolfa Calcio Alessio Vannicola, simbolo di leadership e guida per l'intera squadra. Questo gesto ha evidenziato il legame forte tra i giocatori e la dirigenza e ha consolidato ancora di più lo spirito di squadra. La partecipazione e la dedizione di tutti hanno reso questa serata un momento indimenticabile. Il presidente e tutti i dirigenti intervenuti hanno potuto vedere i ragazzi in una luce diversa, non solo come atleti, ma come parte di una famiglia calcistica unita e appassionata.

«L’entusiasmo e la determinazione di questa giovane squadra – spiega Gabriele Volpi – promettono emozioni ancora più grandi in futuro. La cena di società è stata un successo, un capitolo speciale scritto nella storia del club».

