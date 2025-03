QUI UNDER 19 ELITE. I nerazzurri dell’Under 19 Elite di mister Eusepi sconfiggono il Montespaccato 0-2 e accedono ai playoff. Vittoria importantissima per i ragazzi di Fabio Eusepi che nel primo tempo aprono e chiudono la gara con le reti di Di Riso e di Converso che portano i nerazzurri sul doppio vantaggio ai danni del Montespaccato, che riusciranno a gestire fino alla fine della gara; 3 punti ottenuti che permettono agli U19 di raggiungere i playoff Elite e al momento di poter difendere il terzo posto in classifica.

QUI UNDER 17 ELITE. I 2008 dell’Under 17 del tecnico Pane Pane fermano la Vigor Perconti sul 2-2. Civitavecchia che parte meglio sfiorando il gol con Di Tata che si fa ipnotizzare dall’estremo difensore avversario, trovando però il vantaggio con Marcelletti, al giocatore nerazzurro risponde subito con Iannone che da fuori area rimette la situazione in parità ma il Civitavecchia al 27’ ritorna sopra con Di Tata che manda tutti negli spogliatoi sul 2-1 del Civitavecchia; secondo tempo in cui i nerazzurri gestiscono e sembrano poter tenere il risultato ma, su un errore dell’estremo difensore nerazzurro con un rinvio colpisce Lucci e la palla entra in porta, Vigor che avrebbe la chance di vincere ma dagli 11 metri Censi calcia alto sopra la traversa, finale di partita intenso dove gli ospiti mettono in grande difficoltà i nerazzurri di Mr. Pane che però nonostante restino in 10 per il doppio giallo dato a Pierfelice, resistono e riescono a strappare un punto contro un avversario di grande livello che smuove la classifica.

QUI UNDER 16 ELITE. Vittoria roboante per i 2009 dell’Under 16 Elite di Fabrizio Boriello: 6-1 al Villalba. Sfida che si mette subito in discesa già dalla prima mezz’ora di gioco in cui il Civitavecchia va a segno tre volte con Mareschi, Spinelli con un grande gol e Cerquetella, andando negli spogliatoi sul punteggio di 3-0 con un dominio netto contro il fanalino di coda che fa fatica a rispondere ai colpi dei nerazzurri; seconda parte di gara dove il ritmo rallenta ed i biancorossoblu accorciano le distanze con Bernardini nella metà centrale del secondo tempo, nerazzurri che si risvegliano dopo il gol subito e ricominciano a dominare ed a ritrovare i gol che non solo riallungano le distanze ma chiudono definitivamente la sfida e in neanche 10’ entrano nel tabellino dei marcatori Fabbri, Fronti e Rossi permettendo agli Under 16 di mister Boriello di festeggiare la seconda vittoria consecutiva stavolta arrivata con un risultato tennistico.

QUI UNDER 15 ELITE. I 2010 dell’Under 15 Elite allenati da mister Michesi non riescono a fermare il Trastevere cedendo il passo per 1-0. Primo tempo giocato a viso da entrambe le squadre con una buona mole di gioco ed una occasione a favore dei nerazzurri con Galardo che al volo manda di poco a lato e da parte del Trastevere con una conclusione dentro che va fuori, succede pochissimo in tutti i primi 45’ col risultato che resta bloccato sullo 0-0. Il secondo tempo si accende e su un calcio d’angolo il Trastevere con Maida realizza l’ 1-0 per i padroni di casa, sfiorando il raddoppio con un’altra occasione da gol che gli amaranto celeste sprecano, i nerazzurri avranno due chance importanti per tornare a casa con un punto con un tiro da fuori area di Giusti che chiama l’estremo difensore trasteverino a compiere un intervento incredibile e con un tap-in di Paganini che incredibilmente non centra la porta a portiere battuto, non riuscendo a trovare il pari e uscendo dal “Trastevere Stadium” sconfitti.

QUI UNDER 14 ELITE. Dopo i due pareggi consecutivi i 2011 dell’Under 14 Elite del tecnico Galardo perdono il derby con l’Academy Ladispoli per 3-1. Il Civitavecchia non riesce a vendicare il risultato dell’andata, guidata dal solito Carmignani, autore della rete per i nerazzurri e attuale capocannoniere della squadra ma che non sarà abbastanza, i rossoblu infatti guidati dalla grande prestazione del protagonista di giornata, il difensore Caprasecca autore di una doppietta e con la rete di Lauri conferma il verdetto della gara d’andata e vince anche tra le sue mura amiche dell’ Angelo Sale, lasciando ancora i nerazzurri a secco di vittorie in campionato e all’ultimo posto in classifica.

(Articolo in collaborazione con Simone Iacomelli).

