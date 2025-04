Un fine settimana positivo per la W3 Maccarese, dalla prima squadra - vincitrice in Eccellenza contro l'Ottavia - ad un settore giovanile sempre più proficuo. I bianconeri, appartenenti alle categorie minori, nel recente weekend appena andato in scena si sono resi protagonisti di 5 vittorie e 1 sconfitta. Quest'ultima, quasi indolore, vedendo quanto di buono fatto dagli altri colleghi. Under 19 corsara sul campo della Boreale, che con il risultato finale di 2-1 si impone sugli avversari. Male l'Under 18, perdente per 4-2 sul campo della Vis Aurelia e di fatto unica nota stonata di un turno di campionato quasi perfetto. Se l'Under 17 batte tra le mura amiche 4-1 il Cortina, l'Under 16 può anch’essa festeggiare ma in trasferta, dopo aver sconfitto per 3-1 Balduina. Vincono anche l’Under 15, 1-0 sulla Fogaccia e l’Under 14, che ne fa addirittura 15 alla DM 84 Cerveteri.

