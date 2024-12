Le classifiche dei Premi Disciplina nei campionati giovanili della Delegazione Provinciale Figc di Viterbo dall’Under 17 (Allievi) sino all’Under 14 (Giovanissimi Fascia B).

UNDER 17. Il titolo va al Montefiascone (15,00) secondo in campionato e secondo in Coppa Provincia che primeggia con merito davanti a Pianoscarano (19,00) e Virtus Marina San Nicola (22,00). Poi nell’ordine: Real Vasanello (24,00), Sabazia Calcio (24,20), Academy Santa Marinella (24,50), Celleno (27,00), Fulgur Tuscania (31,50), Barco Murialdina (33,20), Sorianese (39,50), Leocon (46,20) e maglia nera al Fabrica Calcio Giovanile (85,00).

UNDER 16. Per il campionato degli Allievi fascia B successo per la Romaria la più disciplinata con 18,50 davanti a Leocon (29,40), Viterbo Fc (29,70). Dietro al podio quarto posto del Calcio Tuscia con 31,00 e poi nell’ordine: Cura Calcio (32,70), Ischia di Castro (32,80), Fabrica Calcio Giovanile (34,00), Bassano Romano (35,90), Real Azzurra (36,20), National Soccer School (43,70), Csl Soccer (45,20), Tarquinia Calcio (47,80), Castel Sant’Elia (68,40) e ultimo posto per il Tolfa Calcio con 68,50.

UNDER 15. Nella categoria dei Giovanissimi sale sul gradino più alto del podio l’Ischia di Castro con 8,00 davanti ad Atletico Cimina (11,00), Corchiano (13,00). Dal quarto posto in poi: Fulgur Tuscania (15,00), Fabrica Calcio Giovanile (15,20), Montefiascone (16,70), National Soccer (20,00), Favl Cimini Viterbo (22,00), Celleno (30,20), Football Club Nepi (34,90), Aurelia Academy (35,50), Sorianese (67,00), Real Vasanello (67,50).

UNDER 14 GIRONE A. Nel gruppo A dei Giovanissimi fascia B successo del Pianoscarano squadra B (4,00) davanti ad Allumiere (5,00) e Virtus Marina San Nicola (5,70). A seguire: Città di Cerveteri (5,90), Anguillara Calcio (6,50), Evergreen Civitavecchia (8,00), Bassano Romano (13,50), Csl Soccer (14,00), Mco Calcio (17,00), Tarquinia Calcio squadra B (17,90), Academy Santa Marinella (19,00) e Rim Cerveteri (20,00).

Il gruppo del Pianoscarano Under 14, leader nel girone A

UNDER 14 GIRONE B. Nel girone B dei Giovanissimi fascia B vittoria del Celleno (3,50) davanti a Romaria (4,00), Castiglionese Calcio (7,00). Poi in quarta posizione il Calcio Tuscia (8,00) davanti a Sorianese (11,20), Cura Calcio (12,00), Barco Murialdina (12,20), Tarquinia Calcio (14,20), Favl Cimini Viterbo (22,20), Pianoscarano squadra A (24,20) , Fabrica Calcio Giovanile 28,50 e Virtus Trevignano 33,50.

©RIPRODUZIONE RISERVATA