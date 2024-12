Trionfo del Tolfa Calcio per 2-1 nella sfida con il Cura Calcio nel campionato Under 16 Provinciale. Sabato pomeriggio lo stadio “Felice Scoponi” di Tolfa ha fatto da cornice a un’appassionante scontro nel campionato Under 16 girone di Viterbo. I giovani talenti guidati da mister Domenico Trucchia si sono scontrati con i pari età del Cura Calcio in una partita intensa e ricca di emozioni. La formazione del Tolfa Calcio ha visto schierati i giocatori Patarchi, Copponi, Rosati, Lapucci, Guerra, Zucconi, Fronti, Volpi, Santecchi, Stefanini, con Trucchia a disposizione di Sociu, Moraldi, Boggi, Gori, Verbo, Vannicola. Un line-up che ha mostrato determinazione fin dal fischio d'inizio. A dirigere la partita è stato Maurizio Tiziani della sezione di Civitavecchia, che ha garantito un’imparzialità rigorosa nel corso dell’incontro. Il primo tempo ha visto il Tolfa sfiorare il vantaggio con due occasioni da gol, ma a rompere l'equilibrio è stato il Tolfa con Stefanini, il quale è stato autore di una magistrale azione che ha portato al gol del vantaggio. Tuttavia la gioia dei tifosi non è durata a lungo, poiché il Cura Calcio ha prontamente pareggiato i conti. Il primo tempo si è chiusonsul pareggio per 1-1 lasciando tutto aperto per il secondo tempo. Stesso ritmo avvincente nel secondo tempo, con entrambe le squadre che hanno creato opportunità da gol, poi però è stato il Tolfa a prevalere, con Santecchi che ha segnato il gol decisivo per la vittoria. La partita si è conclusa con la definitiva vittoria per 2-1 del Tolfa Calcio che ha riassaporato la dolcezza della vittoria, dimostrando determinazione e abilità sul campo. Un successo meritato che conferma la forza e la coesione della squadra di mister Trucchia.

