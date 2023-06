Si è conclusa domenica 11 giugno la quinta edizione del “Torneo Di Ianne” con la formula della fase a gironi.

Anche quest’anno presso l’impianto di Viale Giulio Bianconi c’è stata grandissima affluenza sia di atleti che di genitori. Il torneo è stato diviso in sei categorie a partire dal 2010, categoria di riferimento premiata con il bellissimo trofeo Di lanne, fino alla categoria 2015. Le categorie 2010/2011 hanno disputato partite 9 contro 9, le categorie 2012/2013 hanno disputato le partite 7 contro 7 e le categorie 2014/2015 hanno disputato le partite 5 contro 5. Ben 15 società le società partecipanti: Dlf Civitavecchia, Leocon, Evergeen, Olimpia, San Pio X, Futsal Academy, Santa Marinella, Tarquinia, Vetralla Blera, Allumiere, Tolfallumiere, Città di Cerveteri, Rim Cerveteri, Gabbiano e Ladispoli, che hanno fatto scendere in campo nelle tre settimane di torneo circa 1000 atleti, se poi si considerano anche gli accompagnatori nelle tre settimane di torneo sono stati presenti nella struttura “Di Ianne” dell’Asd Leocon circa 7000 persone.

Grandissima come ogni anni l’organizzazione, sia sotto il profilo di gestione sportiva dell’evento ma anche e soprattutto nell’accoglienza e servizio per tutti coloro che hanno partecipato o seguito gli atleti con un ottimo servizio bar/ristoro. Per quanto riguarda il profilo sportivo grande merito della riuscita del torneo è stata la partecipazione e collaborazione dello Staff Leocon diretto dal presidente Stefano Ambrosi al quale alla domanda se è soddisfatto dell’evento ha affermato: «Innanzitutto vorrei ringraziare i diversi sponsor che ci hanno dato una grossa mano per fronteggiare le diverse spese che comporta un evento del genere e quindi credo sia doveroso ringraziare Conad, TecnoAlt, Graphis Studio, Domus Cooperativa Sociale, Bio Home Investiment, V Auto Srl, Seaconsult Srl ed Etrusca Innovation Srl. Poi ci sono molti altri ringraziamenti doverosi, per l’accoglienza devo dire grazie al nostro grande responsabile Adolfo Lattanzi, poi non posso non ringraziare l’arbitro Franco Simonante, sempre disponibile, coadiuvato dai sempre presenti mister Guido Serra e Luca Sposito e dal grande dirigente Remo Cicognani. Altro ringraziamento va allo staff del bar/ristoro composto da Fabio e dalle signore Maria, Eva e Sara. Chiudo facendo un ringraziamento particolare a mister Mario Giordano, che ha collaborato con me a 360 gradi per la riuscita del torneo. Vorrei ringraziare tutti i dirigenti ed allenatori di tutte le società che hanno partecipato, in particolare Giuseppe Di Franco, ex dirigente della San Pio X. Tornando al torneo posso dire che è stata una emozione bellissima aver visto il giorno delle finali il campo sportivo Luca Di Ianne stracolmo di gente. Credo che questi siano eventi che fanno bene allo sport, ovviamente se vissuti con lo spirito giusto. Sicuramente ci sarà qualcosa da migliorare però siamo soddisfattissimi del risultato ottenuto. Vi aspettiamo il prossimo anno ancora più numerosi».

I RISULTATI SPORTIVI. Squadra vincitrice categoria 2015: Città di Cerveteri. Squadra vincitrice categoria 2014: Allumiere. Squadra vincitrice categoria 2013: Rim Cerveteri. Squadra vincitrice categoria 2012: Dlf Civitavecchia. Squadra vincitrice categoria 2011: Olimpia. Squadra vincitrice categoria regina del torneo, classe 2010, che terrà il trofeo Di Ianne in consegna per un anno riconsegnandolo alla categoria vincitrice del prossimo anno: Dlf Civitavecchia.

