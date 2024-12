Trasferta ad alto tasso adrenalinico per la compagine Under 16 Provinciale del Tolfa che si è scontrata con i padroni di casa dell’Ischia di Castro in un match combattutissimo che si è concluso con un pareggio per 1-1. Sabato pomeriggio un freddo vento ha accompagnato l’emozionante incontro tra le squadre di Under 16 Provinciale allo stadio comunale “Antonio Bozzini” di Ischia di Castro. I ragazzi del Tolfa Calcio, guidati dal tecnico Domenico Trucchia, hanno affrontato i pari età dell’Ischia in una partita che ha regalato momenti di intensa competizione. La formazione del Tolfa Calcio, composta da Patarchi, Boggi, Rosati, Lapucci, Guerra, Zucconi, Sociu, Volpi, Santecchi, Stefanini e Fronti, ha dato vita a un incontro avvincente. Il banco delle riserve comprendeva Barba, Vannicola, Verbo, Seimo, Copponi e Moraldi, pronti a scendere in campo se necessario. A dirigere la partita è stato l’arbitro Ivano Battista Cherchi della sezione di Viterbo. L'inizio del match ha visto il Tolfa prendere il comando con un magnifico gol di Santecchi, generato da una punizione sulla trequarti, portando la squadra in vantaggio. Il primo tempo si è poi concluso con il momentaneo risultato di 1-0 a favore del Tolfa. La seconda frazione di gioco ha riservato nuove emozioni. Dopo 10 minuti del secondo tempo Verbo è entrato al posto di Sociu. Al 27’ l’Ischia ha pareggiato con un tiro dalla distanza, alimentando la tensione sul terreno di gioco. Verso la metà del secondo tempo, un momento chiave ha animato lo stadio quando Volpi è stato steso in area di rigore, guadagnando un calcio di rigore per il Tolfa. Tuttavia, nonostante l’occasione d’oro, la palla non ha varcato la linea di porta, mantenendo il punteggio in equilibrio. Con il risultato finale di 1-1 entrambe le squadre hanno condiviso i punti al termine di una sfida avvincente. L’emozione e la competitività hanno caratterizzato questa giornata di calcio giovanile, confermando il talento e l’impegno dei giovani atleti del Tolfa e dell’Ischia di Castro.

