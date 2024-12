Martedì scorso al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria nella sessione di provini dell’As Roma il giovane portiere del Civitavecchia Francesco Midio ha sostenuto una seduta di allenamento. Il portiere classe 2007 è reduce da una stagione importante come quella passata dove ha disputato con la prima squadra 1446 minuti, risultando come uno degli Under più utilizzati nel Girone A di Eccellenza.

«Se Francesco riuscirà o meno ad approdare nel club giallorosso - fa sapere la dirigenza del Civitavecchia Calcio 1920 - solo il tempo potrà dircelo, noi intanto possiamo solo fargli i complimenti sia per l’annata appena passata e sia per i continui attestati di stima che confermano la bravura del giovane estremo difensore. Continua così Francesco».

