Al termine di una sfida intensa e al cardiopalma i biancorossi dell’Under 16 Provinciale del Tolfa hanno impattato 2-2. Nel suggestivo contesto del campo “Luca Di Ianne” di Civitavecchia si è disputata la ventesima giornata del campionato Under 16 Provinciale girone di Viterbo che ha regalato emozioni e colpi di scena nel confronto tra la Leocon e il Tolfa Calcio. Il fischietto della partita, l’arbitro Mattia Aldibek, ha dato il via a una partita intensa e ricca di azioni da entrambe le squadre. I primi minuti hanno visto un equilibrio di gioco, ma è stata la Leocon a ottenere un rigore controverso, trasformato con precisione da Nocera, portando la squadra in vantaggio 1-0. Tuttavia il Tolfa ha risposto con grande determinazione: una brillante combinazione tra Stefanini e Santecchi ha portato al pareggio, fissando il risultato in parità al termine del primo tempo. Il secondo tempo ha visto mister Trucchia apportare cambi strategici, con l'ingresso di Sociu per Volpi. La mossa si è rivelata azzeccata quando Sociu ha segnato un gol spettacolare, portando il Tolfa in vantaggio, poi entra verbo al posto di Trucchia. Ma la Leocon ha mostrato resilienza, riportandosi in parità con la rete del neo entrato Fracassa. Nel finale Santecchi ha sfiorato la vittoria colpendo un palo, ma il destino della partita è stato segnato: un pareggio che ha sottolineato l'equilibrio tra le due squadre. Con questo risultato la Leocon si conferma in terza posizione in classifica, mentre il Tolfa calcio dimostra la sua forza e competitività. La passione e l'agonismo sul campo hanno regalato agli appassionati un'emozionante giornata di calcio giovanile, confermando ancora una volta quanto il futuro di questo sport sia promettente.

Formazione Tolfa Calcio: Patarchi, Bianchi, Rosati, Lapucci, Zucconi, Guerra, Fronti, Volpi, Santecchi, Stefanini, Trucchia. A disposizione: Matarazzo, Moraldi, Vannicola, Gentili, Sociu, Verbo, Boggi, Copponi.

