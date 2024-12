Grande prova di orgoglio per i ragazzi dell’Under 15 Regionale del Dlf Civitavecchia sull’ostico campo del Circolo Canottieri Roma. I ragazzi di mister Battellocchi escono vittoriosi con il risultato di 1-0 con gol di Vecchiato. Nonostante le numerevoli assenze i ragazzi hanno cercato con grandissima voglia la vittoria, grazie anche al supporto dei degli Under 14 in questo sfortunato scorcio di stagione, nel quale sono stati bravi a far sentire il meno possibile la mancanza di alcuni giocatori infortunati.

«Senza nulla togliere ai miei ragazzi che stanno stringendo i denti già da qualche settimana visto gli infortuni di alcuni dei miei giocatori - afferma il tecnico Battellocchi - voglio subito ringraziare gli Under 14 che nonostante la minore età, ed in particolare nella gara odierna (domenica, ndr), hanno fatto una prestazione eccellente. Mi voglio però soffermare sul 2010 Diego Griscioli la quale prestazione di oggi (domenica, ndr) è stata per l’ennesima volta impeccabile. Bravi tutti, ora riprendiamo la marcia».

