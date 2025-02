Nessun successo nell’ultimo fine settimana da parte delle cinque squadre della cantera del Civitavecchia Calcio 1920.

UNDER 19 ELITE. Gli Under 19 Elite di mister Eusepi ottengono un punto importante sul campo dell’Atletico Salaria Vescovio nel match terminato 1-1. Nel primo tempo il Civitavecchia gioca meglio e crea più occasioni rispetto ai padroni di casa, ma trova il vantaggio solo nella seconda parte di gara con Capelli che dagli 11 metri non sbaglia e manda sul +1 i nerazzurri che però perdono lo stesso realizzatore del penalty e Astorelli, entrambi per doppia ammonizione nel giro di pochi minuti; da lì in poi il Vescovio prende coraggio, trova il pari con Marchesi e cerca in ogni modo di sfruttare il doppio vantaggio numerico per gran parte del secondo tempo, non riuscendoci con i ragazzi di Eusepi che riescono a portare a casa un punto da un campo non semplice.

UNDER 17 ELITE. I 2008 del tecnico Pane vengono sconfitti in casa dal Pomezia per 3-0. Risultato che non rende del tutto giustizia all’andamento del match dove i nerazzurri creano tanto ma senza mai chiamare in causa l’estremo difensore avversario, mentre il Pomezia è glaciale e concreto nella maniera più assoluta, andando in rete con Esposito e Colascovo nel giro dei primi 25 minuti di gioco, permettendo ai rossoblu di tornare negli spogliatoi sul doppio vantaggio; ripresa dove dopo neanche 2’ gli ospiti mettono subito in ghiaccio la partita trovando il gol dello 0-3 con Puricelli che di fatto, chiude il match con un secondo tempo molto avaro di emozioni.

UNDER 16 ELITE. Non riescono nell’impresa i 2009 nerazzurri di mister Boriello nel fermare la capolista Urbetevere che espugna il Tamagnini con il risultato di 1-4. L’Urbetevere entra in campo e mostra ai nerazzurri in maniera immediata la propria forza, realizzando in mezz’ora 3 gol andando in rete con Della Corte, Del Croce e Fiorentini, Civitavecchia che prova a rispondere alla serie di colpi subiti dagli ospiti che però difendono bene e chiudono il primo tempo sul +3; inizia la ripresa e i ragazzi di Boriello con l’ormai solito Chierchia, autore di 11 gol in campionato e bravo a realizzare il rigore che accorcia le distanze, il Civitavecchia che non sfrutta l’uomo in più data l’espulsione per doppia ammonizione di Bruscaglia e che invece, data anche la stanchezza, subisce nell’ultima parte di gara il poker dell’Urbetevere con ancora Fiorentini, capocannoniere del campionato, a chiudere la gara.

UNDER 15 ELITE. I 2010 di mister Michesi disputano una grande gara ma vengono battuti dalla Lodigiani per 1-2. Inizio in salita per i nerazzurri che subiscono lo 0-1 di Petrini che arriva in maniera rapida durante il canovaccio della gara, Civitavecchia che cerca di rimboccarsi le maniche e di riacciuffare gli avversari, con Fronti che è il più pericoloso dell’attacco nerazzurro e a cui, nel finale di primo tempo, viene fatto un fallo in area di rigore che però non viene sanzionato dal direttore di gara come irregolare; seconda parte di gara con pochi highlights soprattutto grazie ad una Lodigiani brava a spezzare le trame di gioco dei ragazzi di Michesi che però sfiorano il pari ancora con Fronti e, pochi giri di lancette dopo, trovano il pareggio con la rete di Vannacci, gioia però smorzata dal ritorno in vantaggio degli ospiti con l’unica occasione nei secondi 45’, un tiro dalla distanza di Ricci che regala i 3 punti ai suoi.

UNDER 14 ELITE. I 2011 del tecnico Galardo ottengono un punto sul campo dello Spes Artiglio con però non pochi rimpianti col risultato di 2-2. Il Civitavecchia gioca un primo tempo sontuoso e di gran livello, mettendo alle corde i padroni di casa in più occasioni, come già altre volte accadute in altri incontri ma stavolta, i gol arrivano: Carmignani dal dischetto ed un gol bellissimo di Trisi permettono ai nerazzurri di chiudere il primo tempo sullo 0-2; nella seconda metà di gara lo SPES però rientra con un’altra mentalità e sfruttando due calci piazzati trovano il pareggio in pochi minuti grazie alla doppietta di Mazza, pareggio che obbliga quasi le squadre a sbilanciarsi molto ed a creare diverse palle gol da entrambe le parti che però, non vengono trasformate, con una gara che termina senza ne vinti ne vincitori ma che fa smuovere la classifica ai ragazzi di Mr. Galardo.

(Articolo in collaborazione con Simone Iacomelli).

©RIPRODUZIONE RISERVATA