QUI UNDER 17 ELITE. I 2008 di mister Pane cadono in casa contro il Tor di Quinto con un roboante 7-3. Civitavecchia che parte meglio e trova il vantaggio con Di Tata ma viene raggiunto da Conversa che pareggia la situazione su cui termina il primo tempo, nella seconda metà di gara il Tor di Quinto realizza il 2-1 con Salvatori, la rimonta completata fa tracimolare gli ospiti sui nerazzurri che segneranno alte 5 reti tra cui la doppietta di Conversa raggiunto da Cordero di Montezemolo, Santarelli, Frasca e Di Porto, a nulla serviranno i gol nerazzurri durante il dominio del Tor di Quinto di Di Tata e Marcelletti, che sconfigge il Civitavecchia 3-7.

QUI UNDER 16 ELITE. Vincono l’ultima partita tra le mura amiche i 2009 del tecnico Boriello sconfiggendo 2-0 il Tirreno Sansa. I nerazzurri trovano l’1-0 nella metà del primo tempo su un errore della difesa ospite con Rossi che sblocca il risultato e assieme ai suoi compagni gestisce bene senza rischiare mai fino al termine del primo tempo, nella seconda parte di gara trova la rete Stefanelli su palla inattiva che raddoppia per i suoi e chiude il match con largo anticipo; Civitavecchia che sconfigge la quarta classificata già sicura dei playoff, obiettivo che invece hanno sfiorato i nerazzurri dopo una grande stagione.

QUI UNDER 15 ELITE. I 2010 allenati da Michesi vincono in maniera netta 6-0 contro la Dabliu New Team. Partono bene i nerazzurri andando a segno al 6’ con l’ennesimo gol di Fronti e sfiorando il raddoppio con Michesi che da punizione colpisce la traversa, 2-0 che arriverà però col gol di Vannacci ma il primo tempo si concluderà con il gol su calcio d angolo di Massa che accorcia le distanze. Il secondo tempo inizia con la doppietta di Fronti che si invoca in area su un grande assist di Zeno che permette ai nerazzurri di gestire bene la gara e ad ottenere la vittoria per i ragazzi di Mr. Michesi.

QUI UNDER 14 ELITE. I 2011 di mister Galardo escono sconfitti sul campo della capolista Urbetevere per 5-1. Entrambe le squadre giocano già sicure del proprio destino in campionato con una rotazione molto variegata durante tutta la partita, l’Urbetevere nei primi 45’ del match giocano un’ottima partita trovando 3 reti tutte realizzate da Perroni che si porta a casa il pallone; nel secondo tempo i nerazzurri riescono ad accorciare le distanze con un bel gol Trisi, che permette ai ragazzi di Galardo di levarsi lo sfizio di segnare all’Urbetevere, squadra che ha subito solo 3 gol in stagione e che, reagirà al gol con la doppietta di Mauriello che porta il risultato su un netto 5-1 a favore della capolista gialloblu.

