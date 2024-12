UNDER 19 ELITE. Altro pareggio per gli Under 19 Elite di mister Eusepi, ma stavolta a reti bianche sul campo del Tor di Quinto in quella che è stata una delle sfide di cartello dell’undicesima giornata di campionato. Il numero dei gol del match non rispecchia assolutamente l’andamento della sfida tra le 2 squadre che danno tutto per ottenere i 3 punti, creando tante occasione in un match dall’alto ritmo e tasso tecnico; i padroni di casa colpiscono più legni durante la partita mentre i nerazzurri sbagliano almeno tre grosse chance per portare a casa l’intera posta in palio nel secondo tempo dove però l’esito della partita non regala né vincitori né vinti. Un pareggio che porta momentaneamente ad uscire dalla zona playoff ma a restare rispettivamente solo a 3 e 4 punti dal primo posto su cui risiedono Urbetevere e Grifone Calcio uscito vincente nella sfida proprio contro la formazione gialloblu; sarà necessario vincere per i nerazzurri di Eusepi dove tra le mura amiche del “Vittorio Tamagnini” arriverà il Montespaccato, quarto in classifica in cerca di riscatto dopo la sconfitta casalinga con l’Aranova.

UNDER 17 ELITE. Gli Under 17 Elite del tecnico Spera vanno di manita e tornano alla vittoria e fanno loro lo scontro diretto contro il Vis Aurelia. Succede tutto nel primo tempo dove il Civitavecchia entra in campo e domina sin da subito trovando immediatamente il vantaggio con Pane che realizza il terzo gol consecutivo in campionato, raddoppia dopo solo due minuti Di Tata con un gran gol da fuori area; nerazzurri che non accennano minimamente a fermarsi con uno scatenato Serpentaria che grazie a 2 suoi inserimenti in area realizza la doppietta personale portando il risultato sul 4-0 e chiude un primo tempo di gioco spettacolare per i ragazzi di Mr. Spera Rotelli che, battendo un calcio di punizione dal centro del campo trova un gol bellissimo mettendo il punto esclamativo su questa partita, con il secondo tempo in cui il ritmo cala ed i nerazzurri mettono a riposo il match. Tre punti di grande importanza ottenuti dagli Under 17 considerando soprattutto il modo in cui i civitavecchiesi hanno stravinto questo scontro diretto; nelle ultime settimane i ragazzi di Spera sembrano aver trovato il feeling giusto per ottenere risultati di spessore; domenica ad attendere i nerazzurri ci sarà l’Astrea, fanalino di coda del campionato ma che nonostante ciò, sarà una sfida da non prendere minimamente sotto gamba.

UNDER 16 ELITE. I ragazzi allenati da Fabrizio Boriello vincono in maniera netta anche contro il Club Olimpico Romano con il tabellino che segna 4-0 per i nerazzurri. Due gol per tempo vengono realizzati dagli U16 nerazzurri, la rete del vantaggio la realizza Tedeschi che sfrutta una deviazione vagabonda dopo un calcio piazzato e di testa la mette sotto al sette dove il portiere tocca ma non basta, i civitavecchiesi continuano a spingere e trovano il raddoppio grazie ad enorme galoppata di Cerquetella che, partendo dalla linea di centrocampo, entra in area e serve Chierchia che apre il piattone destro e segna la sua quarta rete in campionato. Nella seconda metà di gara il Civitavecchia trova il 3-0: da un calcio di punizione battuto da Veseli ancora Tedeschi salta più in alto di tutti e sempre di testa sigla la doppietta personale, Veseli che sarà protagonista anche per il 4-0 infatti, col suo destro batte il calcio d’angolo e capitan Spinelli di testa supera il portiere e chiude di fatto l’incontro. I ragazzi di mister Boriello con questa vittoria sono riusciti a sfruttare il passo falso della Petriana, ora staccata di 2 punti dai nerazzurri che si ritrovano al quarto posto in classifica; la prossima sfida di campionato sarà di alto rango visto che i nerazzurri faranno visita all’Ostia Mare, secondo in classifica ancora imbattuto e che ha sempre vinto prima del pareggio nel weekend in casa dell’Academy Ladispoli.

UNDER 14 ELITE. I ragazzi classe 2011 di mister Galardo tengono testa disputando un’altra ottima gara contro una delle top del campionato, perdendo solo nel finale 2-1 sul campo del Trastevere. Il Civitavecchia parte bene e affronta a viso aperto l’avversario trovando il meritato vantaggio con una punizione dell’ormai solito Valiserra che entra in porta portando i suoi sull’1-0 a favore nerazzurro, risultato su cui si chiuderà il primo tempo. Nella ripresa il ritmo cresce e le squadre provano in tutti i modi nel segnare: il Trastevere cerca subito il pareggio ma senza successo mentre il Civitavecchia sfiora più volte il raddoppio con Valiserra e con D’Ambrosi su cui conclusione la sfera passa su tutta la linea di porta senza che nessuno riesco a mettere la palla in rete; gli amaranto bianco a 7 minuti dalla fine realizzano la rete del pari con un tiro dalla distanza di Iacobelli che ristabilisce la situazione e negli ultimi minuti di gara Proietti su calcio di punizione segna il gol che completa la rimonta dei trasteverini. I nerazzurri di Galardo nonostante la sconfitta escono dal campo a testa altissima dopo aver mostrato altri importanti segnali del lavoro svolto dal proprio allenatore ed il suo staff; il Civitavecchia ospiterà l’Ostia Mare in una sfida delicata dove i nerazzurri vorranno sfruttare il fattore campo per fare punti.

Rinviata la partita dell’Under 15 Elite Campus Eur-Civitavecchia a causa della mancata presentazione al campo dell’arbitro.

