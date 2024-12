Timperi e Giacinti trascinano il Città di Cerveteri che raggiunge un grande risultato con l’Under 19 Regionale. Dopo essere stata promossa in Elite, la squadra verdeazzurra ha battuto per 2-0 la Romulea, eliminandola. Un successo che i cervi hanno meritato, giocando una bella e spumeggiante partita . Esulta il tecnico Sale, che è riuscito a passare il turno e ai quarti di finale non potrà incontrare il Ladispoli che è stato eliminato dal Civitavecchia. Una bella soddisfazione per patron Lupi, che si è complimentato con i ragazzi per l'impegno che hanno mostrato nel corso dei novanta minuti. La prossima partita si giocherà sabato, in attesa di conoscere l'avversario.

