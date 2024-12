Urbani due volte e poi Mercanti. L’Academy Ladispoli vince 3-1 fuori casa con l’Atletico Terranova.

Una gara fondamentale per gli uomini di mister Bernardini agganciati al treno dei playoff in quarta posizione seppure in compagnia di Urbetevere e Aurelia Antica Aurelio.

Per l’Under 19 Elite ora inizia un periodo importante. Sabato all’Angelo Sale arriva la capolista Vis Aurelia anche se poi trasferta a Palocco sulla carta abbordabile perché penultima.

C’è voglia comunque di giocarsela tra pochi giorni contro i romani in testa la girone con 44 punti contro i 32 dei tirrenici. Rossoblu che intanto si godono il successo esterno preparando la gara con tranquillità.

«Siamo stati compatti – commenta mister Emiliano Bernardini – abbiamo giocato con la testa giusta e tenuto benissimo il campo. I nostri avversari pressavano molto ma non sono mai riusciti a rubarci palla in fondo. È un risultato meritato a mio avviso».

Ora testa alla Vis Aurelia. «Speriamo di continuare così - prosegue il mister - è vero che siamo un po’ corti in alcuni ruoli ma i ragazzi si stanno adattando e chiunque entra fa bene. Questo è un altro aspetto importante che mi fa ben sperare per il proseguo della stagione».

Academy in campo con la seguente formazione: Cremona, Gazzola, Chiappini, Urbani, Mercanti, Palombo, Salis, Bray, Vaccargiu, Scarpellini, Allevi.

Le reti: Urbani (L) al 27’ e al 35’ del primo tempo, Berau (T) al 20’ st e Mercanti al 43’ st.

