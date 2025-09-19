CIVITAVECCHIA – Civitavecchia si prepara ad accogliere la terza edizione del Forum internazionale “Risorsa Mare”, in programma giovedì 25 e venerdì 26 settembre presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, a Molo Vespucci.

L’iniziativa, organizzata da Teha Group con il patrocinio del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Ossermare partner istituzionale e in partnership con alcuni dei principali attori del settore – Fincantieri, Gruppo MSC, Assarmatori, Conﬁtarma, Marinedì, Alilauro, GNV, Messina e Nova Marine. Assonautica – è realizzata in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Anche per questa edizione è prevista la presenza nel porto di stand espositivi e Unità Navali delle Forze Armate coinvolte (Marina Militare, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto - Guardia Costiera), per offrire un’opportunità di visita durante la due giorni.

Tra i relatori confermati: Nello Musumeci (Ministro per le Politiche del mare), Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Francesco Lollobrigida (Ministro dell'Agricoltura), Daniela Santanchè (Ministro del Turismo).

«L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – mette al centro la competitività e l’attrattività della filiera del mare nel suo complesso, aggregando le diverse componenti del sistema politico socio-economico nazionale ed europeo attorno alle priorità di intervento e promozione per il settore, soprattutto in chiave industriale: sicurezza marittima e Mar Mediterraneo, pesca e dimensione subacquea, trasporti e portualità, cantieristica e crocieristica, ambiente e isole minori, formazione, sport e nautica».