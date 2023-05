CIVITAVECCHIA – A partire da domani, giovedì 1 giugno, e fino a domenica 4 giugno, l’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi effettuerà una sosta logistica nel porto di Civitavecchia, ormeggiato presso la banchina Cialdi, dove proprio il 4 giugno compirà 40 anni dal varo.

Con i suoi 180 metri di ponte di volo, gli elicotteri imbarcati e la grande versatilità, l’unità è stata impiegata in gran parte delle principali missioni internazionali che hanno visto impegnata la Marina Militare nei quattro decenni scorsi. Dal 2014, insieme alle altre unità della Terza Divisione Navale, opera a supporto della Forza Anfibia nazionale in sinergia con la Brigata Marina San Marco, per proiettare capacità militari e civili in mare e dal mare, anche nel più ampio contesto multinazionale e inter-agenzia.

Nave Garibaldi sarà accessibile per visite a bordo domani, venerdì e sabato dalle 13:30 alle 17:30, domenica 4 giugno dalle 10 alle 12.30.