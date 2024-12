CIVITAVECCHIA – Grande lavoro al porto di Civitavecchia per l’ultimo week end di luglio. Un elevatissimo numero di lavoratori è stato impegnato per diverse ore in tutti i settori strategici, rispondendo alla perfezione alle esigenze dello scalo.

La presenza di quattro megayacht ormeggiati ha richiesto un impegno enorme da parte degli operatori portuali: a tal proposito va evidenziato che solo nel mese di luglio sono stati ospitati 27 yacht di lunghezza minima pari a ventisei metri per un massimo di 123 metri, con ricadute positive a livello di indotto, non solo per Civitavecchia ma anche per Roma. Per quanto riguarda invece le navi Roll-on/roll-off, risultano 40mila passeggeri in transito nel week end appena trascorso.

Molto bene anche l’ormai collaudato settore del crocierismo, che solo nella giornata di domenica ha visto la presenza di tre navi che hanno sbarcato e imbarcato circa 20mila turisti. Un capitolo a parte merita il settore delle merci: 2 navi porta macchine (car carrier) con oltre 4 mila auto in polizza alla banchina 26 e addirittura 20mila tonnellate di merci alla rinfusa movimentate nelle scorse ore alle banchine 23 e 24 dove erano presenti 4 navi.

Numeri importanti quelli relativi alle attività dello scalo dei giorni scorsi, sui quali è intervenuto il presidente dell’Autorità portuale, Pino Musolino, esprimendo grandissima soddisfazione: «Il porto sta funzionando molto bene - ha dichiarato - stiamo andando avanti sulla strada tracciata e i frutti che stanno arrivando confermano la bontà del nostro lavoro. Non ci siamo limitati ad eguagliare i numeri dello scorso anno - ha aggiunto il numero uno di Molo Vespucci - ma addirittura li abbiamo migliorati. Questo è un segno evidente della grande competenza di tutti gli operatori dei vari settori che ogni giorno scendono in campo per garantire la massima efficienza e funzionalità dello scalo cittadino».

