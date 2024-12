CIVITAVECCHIA – L’Assessore al Lavoro Piero Alessi ha convocato per domani mattina a Palazzo del Pincio un incontro con le organizzazioni sindacali che stanno seguendo le vertenze in ambito portuale. «Sarà l’occasione - ha spiegato - per ascoltare le loro istanze e ragionare insieme». Lo stesso assessore ha infatti espresso vicinanza «ai lavoratori in ambito portuale che stanno attraversando un momento di grande incertezza a causa - ha spiegato - delle notizie preoccupanti di imminenti licenziamenti che coinvolgeranno 26 posti di lavoro; una prospettiva che genera apprensione sia tra i dipendenti dell’azienda sia all’interno dell’amministrazione, consapevole delle ricadute sociali che una tale eventualità potrebbe comportare per la nostra comunità». Il riferimento è alla società Port Mobility. Dopo l’annuncio di tagli da parte dei vertici aziendali, nei giorni scorsi Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, Ugl Mare, Fast e Usb hanno espresso la loro più ferma opposizione ai licenziamenti che colpiranno il 45% della forza lavoro impiegata nel settore Viabilità e Parcheggi del porto. Pronti a mettere in campo tutte le azioni necessarie, incluse le mobilitazione e lo sciopero, hanno chiesto con forza l'apertura di un tavolo di crisi con l'Adsp e e le istituzioni locali, affinché si possano trovare soluzioni concrete per evitare i 26 licenziamenti annunciati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA