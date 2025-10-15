CIVITAVECCHIA – Proseguono gli incontri conoscitivi a Molo Vespucci per il commissario straordinario dell’Adsp Raffaele Latrofa. Nei giorni scorsi, per individuare nuove possibili sinergie sul territorio, in rappresentanza delle cooperative associate, è stata Legacoop Lazio ad avere una riunione con il commissario.

Durante l’incontro, avvenuto in un clima di collaborazione e di reciproco interesse ad attivare sinergie in favore dello sviluppo dell’economia portuale, dell’occupazione e dell’imprenditoria locale, Legacoop Lazio ha illustrato le sue proposte per l’implementazione e l'integrazione di servizi volti a migliorare la sicurezza delle attività portuali, oltreché per lo sviluppo di settori chiave come la cantieristica navale. Inoltre, si è dichiarata pronta a mobilitare per Civitavecchia l’esperienza, il know how, l’expertise di una rete nazionale quale è Legacoop, costituita da oltre 10mila cooperative associate, favorendo in particolare la progettazione e la realizzazione di impianti ad idrogeno per la transizione ecologica, la nascita di comunità energetiche rinnovabili in forma cooperativa sul territorio e le attività di studio e ricerca dedicate alla blue economy a tutela della biodiversità nella fascia costiera.

«Nell’Autorità portuale e in chi la rappresenta – ha dichiarato il presidente di Legacoop Lazio Mauro Iengo a seguito dell’incontro – abbiamo trovato attenzione e sensibilità ai temi discussi, comprensione delle istanze delle imprese dell'indotto e conoscenza delle criticità del contesto, soprattutto quelle derivanti dalla interruzione della produzione da parte degli impianti della centrale di Torrevaldaliga Nord. Abbiamo quindi registrato apertura alle possibili sinergie attivabili in favore della tutela delle imprese oggi a rischio: sono tutte premesse ottime per poter attivare una collaborazione che in tempi rapidi porti a soluzioni che vadano nella direzione di un potenziamento dei servizi e dell'economia portuale a Civitavecchia».