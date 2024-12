CIVITAVECCHIA – L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale ha partecipato a Verona alla terza edizione di LetExpo di Alis, la più grande rassegna espositiva del trasporto e della logistica sostenibili, dove, ieri, il Presidente Musolino è intervenuto, come relatore, alla sessione “Intermodalità marittima: il ruolo del settore e l’impatto socio-economico delle strategie aziendali” organizzata da Alis con Amazon e Grimaldi Group.

Il panel si è aperto con la presentazione dello studio commissionato da Amazon al centro di ricerca "Green" dell'Università Bocconi su: “L’intermodalità marittima: il ruolo del comparto per l’economia italiana e gli effetti socio-economici e ambientali per le imprese”. Lo studio, illustrato dal professor Oliviero Baccelli, è focalizzato sul ruolo e il valore dell'e-commerce per la crescita della “blue economy”.

«È di tutta evidenza l’interesse da parte di società leader a livello globale a veder sviluppare un sistema logistico e intermodale efficiente e moderno nel nostro Paese – ha confermato il presidente dell’Adsp Pino Musolino nel suo intervento – la collaborazione tra Grimaldi e Amazon, come emerge da questo studio, ne è dimostrazione fisica lampante. I porti e il sistema di connettività italiano, soprattutto in questi ultimi anni, hanno iniziato a sviluppare significativi progetti per dare risposte in tal senso. Risposte che devono anche tenere conto, ed essere velocizzate nella esecuzione, del clima di grande incertezza geopolitica mondiale, e nell’area Mediterranea in particolare, dove certamente si presentano grandi rischi ma anche, con la giusta visione e capacità di azione, enormi opportunità. Vale la pena sottolineare - ha concluso il Presidente Musolino - che in poco più di due anni questo rapporto di partnership nel trasporto intermodale, tra Grimaldi e Amazon, abbia garantito l'abbattimento di circa 10mila tonnellate di C02, aumentando l'efficienza di tutta la catena logistica, nella quale la Pubblica Amministrazione deve semplicemente essere a supporto di queste joint venture, non costituendo un elemento di rallentamento dei processi, e dotando i porti di ulteriori ed adeguate infrastrutture per queste tipologie di trasporto green».

Particolare attenzione è stata posta durante il panel sulle potenzialità della linea Civitavecchia-Barcellona, un collegamento ormai storico delle autostrade del mare, anche ai fini della collaborazione del gruppo Grimaldi con Amazon. Il presidente di Alis Guido Grimaldi ha infatti sottolineato l’importanza per il gruppo della prima storica linea ro-ro Civitavecchia-Barcellona, partita 20 anni fa, evidenziando quali potranno essere le ulteriori potenzialità del collegamento nello sviluppo della partnership con Amazon e complimentandosi per il lavoro svolto finora con il presidente dell’Adsp Pino Musolino, sia per quanto fatto in precedenza alla guida del porto di Venezia, che per quanto sta facendo nel suo attuale ruolo di presidente dell’Adsp di Civitavecchia.