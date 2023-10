CIVITAVECCHIA – «Cfft vuole essere pioniere nella produzione e fornitura di idrogeno verde in porto». È soddisfatto e guarda al prossimo futuro con entusiasmo Steven Clerckx, consigliere delegato della società che si occupa di logistica – e che nel 2019 ha rilevato dal fallimento l’Interporto, rilanciandolo in questi pochi anni – che questa mattina ha presentato alla città, autorità ed imprenditori presenti, compreso l’ambasciatore del Belgio Pierre Emmanuel De Bauw, il progetto “Idrogeno Civitavecchia”, finanziato per circa 7,5 milioni di euro con fondi del Pnrr. L’iniziativa si sviluppa nell’area di Cfft e prevede, come macro azioni, la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde (con elettrolizzatore da circa 3 MW), un impianto fotovoltaico di produzione di energia verde (di circa 6 MW), un impianto di stoccaggio e di compressione dell’idrogeno prodotto. (SEGUE)