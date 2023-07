CIVITAVECCHIA – Data storica, quella di domenica 9 luglio, per Civitavecchia: per la prima volta, infatti, come spiegato dal manager di Rct John Portelli «una delle sue navi di punta, la Odyssey of the Seas, le ha regalato il podio dei cinquemila passeggeri imbarcanti. Per la precisione, i crocieristi della giornata sono stati 5.097».

Un risultato che conferma l’alta operatività, l’efficienza e la professionalità del cluster portuale tutto e dei servizi a terra, nessuno escluso, che hanno garantito l’imbarco degli oltre 5mila passeggeri in circa sei ore.

La Odyssey of the Seas è la seconda nave da crociera della classe Quantum Ultra e l’ultima della classe operata da Royal Caribbean International. È la seconda nave più nuova della flotta di Royal Caribbean e opera principalmente nei Caraibi da Port Everglades e nel Mediterraneo nella stagione estiva italiana, con partenze ogni domenica da Civitavecchia. Civitavecchia che si conferma essere un punto di riferimento per il settore, grazie al lavoro svolto in questi anni.

