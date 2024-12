CIVITAVECCHIA – «Grazie al costante impegno del Ministro Salvini, finalmente sono arrivati nelle casse dell’Autorità Portuale e del Comune di Civitavecchia i 35 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture per la riqualificazione del porto di Civitavecchia. Un risultato che conferma la concreta vicinanza del Governo ed in particolare del Ministro Salvini al nostro territorio regionale e che consentirà di completare la riqualificazione e l’ammodernamento del porto di Civitavecchia, facilitando l’accesso al porto ed il collegamento con l’area turistico- ricettiva, così da rendere il porto di Civitavecchia sempre più competitivo ed adeguato ad un turismo crocieristico in costante crescita e che ha nello scalo di Civitavecchia un consolidato primato europeo». Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio. «Lo sviluppo del porto di Civitavecchia – ha sottolineato – costituisce un’importante premessa per l’affermazione in regione Lazio di un sistema portuale che presto sarà avvalorato ed accompagnato dalla definizione di un nuovo piano dei porti che vedrà la realizzazione di nuovi 7 siti destinati alla nautica da diporto».

«I 35 milioni di euro promessi dal Ministro Salvini per il porto di Civitavecchia sono arrivati e a disposizione dell’Autorità portuale e del Comune – ha fatto eco il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni – l’impegno del vicepremier è stato portato a termine e adesso potranno essere realizzati gli interventi di riqualificazione di un’area dismessa da decenni e che in questo modo possiamo finalmente restituire alla cittadinanza, oltre che a migliorare il collegamento con il porto. Lo scalo di Civitavecchia è tra i più importanti d’Italia, il primo europeo per numero di croceristi annui in transito, vero motore di sviluppo economico per tutto il Lazio. Per una regione come la nostra che vuole competere con più forza serve che gli investimenti siano realizzati e con questo risultato possiamo dire che l’impegno nel dare un nuovo futuro a tutto il territorio di Civitavecchia diventa realtà».