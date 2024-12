CIVITAVECCHIA – Importante accordo tra Ansaldo Green Tech e Civitavecchia Fruit Forest & Terminal, per la vendita e l’installazione del primo elettrolizzatore prodotto dalla società del gruppo Ansaldo Energia. L’accordo prevede la fornitura e la messa in esercizio di un elettrolizzatore da 1MW basato sulla tecnologia innovativa AEM (Anion Exchange Membrane). L’elettrolizzatore verrà installato presso l’interporto di Civitavecchia e permetterà di generare idrogeno verde che alimenterà una stazione di rifornimento di veicoli a idrogeno. La consegna dell’impianto e prevista entro fine 2025. L’Elettrolizzatore AEM sviluppato da Ansaldo Green Tech e un prodotto innovativo, in grado di produrre oltre 500 kg di idrogeno al giorno, garantendo prestazioni all’avanguardia e una sostenibilità superiore rispetto alle tecnologie concorrenti. «Ringrazio Cfft per la fiducia accordati ad Ansaldo Green Tech e l’Università Guglielmo Marconi per il supporto dato all’integrazione della nostra tecnologia nel progetto - ha spiegato l’ad di Ansaldo Green Tech Vittorio Olcese - confido che questo impianto pilota apra la strada a ulteriori collaborazioni tra le nostre aziende». «L’accordo contribuisce in modo determinante alla strategia di sostenibilità del Gruppo - ha sottolineato Steven Clerckx, Managing Director di Cfft - l’installazione del primo elettrolizzatore prodotto da Ansaldo presso le nostre strutture, testimonia il nostro impegno nel processo di trasformazione della logistica portuale. La scelta della tecnologia all’avanguardia evidenzia la nostra ambizione di una completa decarbonizzazione della nostra società nel 2028».

