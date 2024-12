CIVITAVECCHIA – Si è tenuta mercoledì la seduta del Comitato di Gestione dell’Adsp del Mare Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino.

Oltre al Presidente dell’Adsp e al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti il Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia Michele Castaldo, il componente designato dalla Regione Lazio Roberto Fiorelli e il componente designato dal Comune di Civitavecchia Emiliano Scotti.

Approvata all'unanimità la II nota di Variazione e l’Assestamento al bilancio di previsione 2024, dopo che aveva ottenuto anche il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, ora presieduto dalla dottoressa Lina Festa, da poco nominata dal Mit.

Il presidente Musolino, sottolineando come sia stata rispettata la tempistica prevista dalla norma per approvare due importanti atti che consentono all’ente di proseguire verso la strada del rigore economico e del miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa, ha evidenziato come d'ora in avanti si lavori in primis per portare a termine i progetti avviati con i fondi del PNRR e quelli che stanno per partire e che cambieranno radicalmente il porto di Civitavecchia.