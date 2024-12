CARBOGNANO - «Abbiamo presentato una interrogazione per chiedere al sindaco e alla giunta di coinvolgere l’intero consiglio comunale nell’individuazione di personalità dall’indubbio profilo culturale da inserire in una commissione speciale comunale, coinvolgendo così profili intellettuali elevati per cercare di raggiungere un obiettivo ambizioso sia per la comunità carbognanese che per l’intero circuito Farnesiano». Lo annunciano Marco Caccia (FdI Carbognano) e Rossano Baldinelli (lista civica Rossano Baldinelli). «Questo consentirebbe - spiegano - sia una pianificazione degli eventi da organizzare che una serie di iniziative che possano sfuggire a forme di spontaneismo organizzativo da cui occorre iniziare a prendere necessariamente le distanze. È giunto il momento di alzare il livello della proposta culturale poiché il livello competitivo degli altri paesi vicini ha avuto, in questi ultimi 10 anni, una incredibile accelerazione senza che ci sia stata una proposta adeguata da parte dell’amministrazione locale in termini di diffusione rispetto a ciò che c’è, che non ci appare di minor interesse». «Per raggiungere obiettivi ambiziosi è necessario proporre progettualità credibili ed attrattive. Il turismo non ha più solo la caratteristica della enogastronomia, bensì chiede di essere attratto da ciò che non conosce e di cui si può incuriosire. Dobbiamo cogliere, e lo diciamo da una posizione attuale di consiglieri di opposizione, questa grande occasione per creare una micro realtà museale sulla figura di Giulia La Bella e siamo convinti che la nostra proposta possa essere centrale rispetto alle idee che possano essere messe in campo», concludono Caccia e Baldinelli.

