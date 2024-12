NEPI - Approvata la penultima variazione di bilancio e un adeguamento del regolamento per la concessione dei contributi alla Pro Loco. Lo annuncia il sindaco Franco Vita all’indomani del consiglio di venerdì scorso. Inoltre «è stata approvata una richiesta per un finanziamento, unitamente al Comune di Castel Sant’ Elia , per il progetto “Il camino della luce e della fede di sub pentoma Vallis “una serie di interventi nei due Comuni per ripercorre i percorsi della cristianità» . In particolare «nel nostro Comune - spiega il sindaco Vita - verrà ristrutturata una stalla in prossimità di piazza dei Bersaglieri che sarà punto di ristoro e incontro dei pellegrini . Successivamente verranno recuperati. Percorsi che conducono alla basilica romanica di Castel Sant’Elia, dove è previsto il rifacimento della pavimentazione». Infine, sempre durante il consiglio comunale, è stato deliberato di concedere la cittadinanza onoraria di Nepi all’arcivescovo monsignor Diego Giovanni Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie e delegato pontificio per la Basilica di Sant’ Antonio da Padova. La consegna avverrà nella sala consigliare del Comune di Nepi con una cerimonia.

