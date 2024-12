CAPRAROLA - Cordoglio e commozione per la morte di Valter Labate. L’uomo era conosciuto nel capoluogo ma non soltanto per la sua attività di b&b in centro e per il suo incarico nel direttivo di “Stay in Tuscia”, associazione attiva dal 2020 che raggruppa circa 60 attività ricettive extra alberghiere nella Città dei papi che ha voluto ricordarlo quale «protagonista assoluto della vita della nostra associazione, un motore indispensabile dell’iniziativa Stay in Tuscia e del suo sviluppo. Sempre propositivo, sempre alla ricerca di miglioramenti per tutti, sempre volenteroso ed a disposizione per ogni richiesta degli associati vecchi e nuovi e di chiunque avesse una necessità». Si unisce al dolore Fabio Governatori e il gruppo M5s di Caprarola. «Con grande dispiacere accogliamo e comunichiamo la dolorosa notizia per la perdita dell’amico Valter Labate. Persona speciale e unica per noi che conoscevamo l’uomo e l’amico, per la politica viterbese del Movimento 5 Stelle - si legge nella nota -. In ogni battaglia sarai presente con il tuo sostegno costante. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di profondo dolore con le condoglianze di tutto il Movimento 5 Stelle viterbese. Buon viaggio caro Valter , riposa in pace».

©RIPRODUZIONE RISERVATA