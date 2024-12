ROMA – “Cogliamo lo spunto del Presidente Provinciale di Roma di FDI Marco Silvestroni su Civitavecchia, interessato quanto noi nel trovare immediatamente una soluzione. Come ribadiamo da mesi, visti i 5 anni di buon governo della città, è urgente trovare una sintesi su una scelta condivisa, che possa attrarre intorno a sé il consenso più ampio. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando su soluzioni strategiche per la città che valorizzino Civitavecchia nello scenario laziale e nazionale. Non c’è più tempo da perdere, riprendiamo immediatamente il tavolo di confronto, prendendo in esame la valida candidatura avanzata”. Lo dichiara in una nota Angelo Valeriani, segretario provinciale Lega Salvini Premier.