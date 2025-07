Emergono notizie importanti riguardo l’esposto che è stato presentato per denunciare la situazione degli impianti sportivi cittadini. Innanzitutto una specifica, l’esposto è stato presentato, non ci sono più dubbi. A farlo la Nc Civitavecchia, tramite il presidente Marco Pagliarini, che si è rivolto alla procura regionale della Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica, al comando Nas dei Carabinieri, alla Spresal, al servizio igiene e sanità pubblica e al comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Violazione delle norme di sicurezza e agibilità negli impianti, su questo verte l’esposto che è stato presentato nei giorni scorsi. L’atto ha la finalità di richiamare l’attenzione sulla gestione degli impianti sportivi comunali, considerati meritevoli di un adeguato approfondimento.

Stando alle prime informazioni, sarebbe stata sollecitata la necessità dell’intervento della pubblica autorità per la pronta risoluzione della vicenda per la presenza di condotte che sarebbero ritenute contrarie alla legge. Inoltre la nota del Comune del 25 giugno, nella quale si parlava di una campagna di verifica su tutti gli impianti sportivi in convenzione, sarebbe stata giudicata tardiva.

Quindi si è passato all’elenco delle problematiche stigmatizzate nell’esposto: diverse associazioni non avrebbero mai volturato le utenze al loro nome, con evidente sperpero di denaro pubblico. In alcuni casi non si sarebbe proceduto neanche alla produzione del contratto per le utenze, che sarebbe rimasto in carico al Comune. Nell’esposto si parla anche di impianti che non risulterebbero a norma dal punto di vista della sicurezza, dell’igiene, dell’agibilità e della certificazione antincendio.

La maggior parte delle associazioni non avrebbe ottemperato alle richieste del Comune nella nota del 14 giugno 2024, in riferimento ad assetti societari, eventuali modifiche strutturali, relazioni tecniche sullo stato dei beni con specifico riferimento alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli estremi del pagamento del canone concessorio e di tutte le utenze, oltre ad un rendiconto di gestione.

Inoltre la maggior parte delle associazioni avrebbero rappresentato, sin da luglio 2024, uno stato di dichiarata ed allarmante irregolarità sotto vari aspetti, tra cui il pagamento dei canoni e la corretta intestazione delle utenze, che sarebbero stati ignorati dall’ufficio Sport del Comune. Successivamente l’esposto si concentrerebbe sulle criticità dei numerosi impianti di cui si parla, sottolineandone gli aspetti negativi uno per uno.

Secondo l’esposto l’amministrazione comunale Piendibene e gli uffici comunali (ma anche le precedenti amministrazioni non vengono certamente “salvate” dalla Nc) non avrebbero dato seguito alle tempestive verifiche, tollerando che lavoratori ed utenza fossero esposti a rischi per la salute, con un progressivo ammaloramento dei beni e il depauperamento del valore del patrimonio immobiliare pubblico. Infine, si chiederebbe di verificare se potrebbero sussistere profili d’illeicità e, nel caso, individuare i responsabili.

Le strutture di cui si parla nell’esposto sono PalaSport Insolera-Tamagnini di via Barbaranelli, campo di calcio a 5 San Liborio Stadium, PalaMercuri di hockey e pattinaggio, piscina di via Maratona, campo di calcio Vittorio Tamagnini a Campo dell’Oro, campi tennis via Maratona, campo Ivan Lottatori di Borgata Aurelia, Moretti-Della Marta di rugby e atletica, campi tennis via Montanucci.

Ovviamente per gli impianti nominati non vengono indicate tutte le criticità esposte. Alcuni sarebbero maggiormente coinvolti, stando all’esposto, ed altri meno. Il quadro che ne esce sembra pesantissimo e chiaramente saranno gli enti preposti ad appurare se tutto ciò corrisponde effettivamente al vero. Di sicuro l’esposto presentato dalla Nc è destinato a fare rumore e dare vita a grosse polemiche.

