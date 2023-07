TOLFA - Surroga in consiglio comunale: il giovane, competente e attivissimo Tiziano Tedesco è il nuovo consigliere comunale di Tolfa.

In seguito alle dimissioni per motivi personali della consigliera comunale Tomasa Pala, Tiziano Tedesco è stato ufficialmente nominato come suo successore nel Consiglio Comunale di Tolfa. Tedesco dall'inizio della giunta Bentivoglio ha le deleghe al Turismo, Sport e Rapporti con la realtà portuale di Civitavecchia e svolge nel migliore dei modi i suoi compiti, anche perché è un ragazzo educato, serio, animato da tanta voglia di fare.

È dipendente al Porto di Civitavecchia dal 2006; è da sempre molto attivo nel sociale e nello sport: da rilevare che, fra le altre cose, è presidente dell'Inter club 'JZ Civitavecchia' dal 2015 ed ha raggiunto oltre 500 soci annoverandosi fra i primi tre Inter club della ragione Lazio. Il neo-consigliere Tedesco si è dichiarato "entusiasta di assumere il ruolo e di continuare il lavoro che ha già iniziato come delegato". Con determinazione, intende integrarsi nella grande squadra guidata dalla sindaca Stefania Bentivoglio, con l'obiettivo di contribuire al progresso e alla crescita del paese. "Tolfa è una comunità speciale e ricca di potenziale - ha affermato Tiziano Tedesco - sono onorato di avere l'opportunità di servire i suoi cittadini e lavorare a stretto contatto con la sindaco Stefania Bentivoglio e gli altri membri del Consiglio Comunale". Tedesco ha poi colto l'occasione per esprimere la sua gratitudine "alla sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio e all'onorevole Alessandro Battilocchio per la costante presenza e il sostegno dimostrato nel corso di questi anni".

La sindaca Stefania Bentivoglio ha invece dichiarato: "L’entrata in consiglio comunale di Tiziano Tedesco è un'opportunità per il Consiglio Comunale di avvalersi delle competenze di un giovane professionista che si è già distinto per il suo impegno nella pubblica amministrazione come delegato. Ha sicuramente la volontà di contribuire al bene della comunità di Tolfa. Ringrazio Tomasa Pala per il grande lavoro svolto in questi due anni sia come assessora alla Cultura che come amministratore del Comune assidua e sempre presente alle iniziative del paese e a tutti i momenti Istituzionali. Abbiamo condiviso insieme alla giunta e agli altri consiglieri un lavoro fatto di impegni e di sacrifici tutto improntato alla crescita sociale e culturale del paese. Sono convinta che Tomasa seppur non più con un incarico istituzionale continuerà a lavorare insieme per il bene comune della comunità come sempre ha fatto”.