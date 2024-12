TARQUINIA – Grande accoglienza oggi al Lido di Tarquinia per il vicepremier Antonio Tajani, intervenuto per sostenere la lista di Fratelli d’Italia – Noi moderati, una delle cinque a sostegno di Alessandro Giulivi sindaco.

«Abbiamo l’ambizione di creare una forza politica che occupi lo spazio che c’è tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein», ha detto Antonio Tajani nell’intervento organizzato allo stabilimento Las Vegas, al quale hanno preso parte anche esponenti del partito azzurro del territorio, dai deputati Alessandro Battilocchio e Francesco Battistoni, al presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli, al vicecoordinatore provinciale azzurro Manuel Catini al commissario provinciale di Noi moderati Sergio Caci e al commissario di Forza Italia Tarquinia Francesco Ciarlanti.

Il ministro degli Affari esteri ha voluto sottolineare come tutte le iniziative politiche e diplomatiche di Forza Italia puntano a «raggiungere la pace e non la guerra». «Il primo contatto con il cittadino avviene con l’amministrazione comunale che ha il compito di risolvere i primi problemi sul territorio – ha anche detto Tajani - Il programma di Alessandro Giulivi è concreto: c’è un bilancio di cose fatte e una serie di cose da fare. I migliori auguri a lui e sono convinto che continuerà a guidare la città. In bocca al lupo ai candidati».

Antonio Tajani ha anche voluto rimarcare l’intesa ritrovata con lo stesso Giulivi: «Sono lieto che il rapporto tra noi e Alessandro Giulivi si sia ricucito», ha detto. Distensione anche nelle parole del sindaco: «Ringrazio Antonio Tajani che ha Tarquinia nel cuore. Per me è un privilegio che Forza Italia sia all’interno della coalizione. Il merito va in larga parte a Francesco Battistoni che nei mesi scorsi ha lavorato per unire il centrodestra».

«Solo con Giulivi Tarquinia potrà fare un ulteriore salto in avanti e come partito daremo un grande contributo - le parole di Battistoni - È stata messa su un’ottima squadra che sarà di enorme supporto per i prossimi cinque anni. Con Alessandro Giulivi abbiamo fatto molte battaglie insieme e anche questa volta siamo al suo fianco. Abbiamo scelto la via della responsabilità e del buon governo della città».

Questi i candidati alla carica di consiglieri della lista Fi - Noi moderati: Sara Cori, Maurizio Perinu, Sergio Caci, Gian Luca Ventolini, Paolo Felci, Tullio Meneghetti, Tiziana Santoni, Sabrina Cantina, Stefano Casesole detto “Barabba”, Stefano Ciuffatelli, Sabina Scappini, Ilaria Dragone, Marco Cannas, Valerio Galuppi, Alessandra Giustiniani e Giuseppe Collemi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA