CIVITAVECCHIA – “Ancora una volta Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, si è distinta con le sue proposte per aiutare tutte le donne che scontano situazioni di pericolo sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno”.

A sostenerlo Cinzia Napoli, coordinatrice di Azzurro Donna a Civitavecchia. “In particolare sono due le proposte presentate dal coordinatore nazionale Catia Polidori – spiega –. La prima riguarda la richiesta di un impegno da parte dei Comuni per un miglioramento dell'illuminazione nelle aree meno sicure della nostre città: illuminare meglio significa maggiore sicurezza per le donne che si trovano a transitare in quelle aree. La seconda proposta riguarda invece una diversa modalità di calcolo dell'ISEE per le donne vittime di violenza, ad esempio eliminando dal calcolo il reddito dei familiari coinvolti nelle violenze”.

Ma Napoli annuncia anche una iniziativa sul territorio: “La conquista dell'autoconsapevolezza anche economica è uno dei punti fondamentali per contrastare le disuguaglianze di genere. Proprio su questo tema Azzurro Donna di Civitavecchia vi invita all'incontro organizzato presso la sala conferenze dell'hotel San Giorgio il giorno 21 marzo alle ore 16.30. nell'occasione alcune donne racconteranno la loro esperienza di vita e come proprio attraverso l'autoconsapevolezza hanno raggiunto i migliori risultati sia nella vita privata che professionale”.

Anche Pamela Pierotti, in qualità di Coordinatrice Azzurro Donna per la provincia di Roma, sottolinea l’importanza delle iniziative messe in campo: “Queste misure denotano come Forza Italia metta al centro della sua azione politica la tutela della donna soprattutto di coloro che vivono situazioni di fragilità economica e sociale”.

