SANTA MARINELLA – Dopo l’attacco frontale portato all’amministrazione comunale, dal circolo cittadino di Fratelli D’Italia per la vicenda relativa alla viabilità, il sindaco Pietro Tidei, interviene per rispondere alle accuse. “L’amministrazione comunale – dice il primo cittadino – è stata la prima, già nel corso del primo mandato, ad investire, e si parla di oltre due milioni di euro per la messa in sicurezza e il rifacimento della viabilità dell’intero comprensorio comunale. Questo dopo che per oltre dieci anni in tutto il territorio non era stato eseguito alcun intervento, nemmeno manutentivo. Eppure c’è chi ancora oggi specula in maniera non solo strumentale, ma direi anche ben poco rispettosa, su alcuni incidenti occorsi negli ultimi giorni e dovuti a tragiche fatalità e non di certo alla presenza di chissà quali pericoli lungo le strade. Molte le opere già ultimate e numerose quelle previste nell’immediato futuro”. “Siamo uno dei pochi comuni- afferma l’assessore alla viabilità Andrea Amanati- che di concerto con il comando della Polizia locale ha redatto un piano della sicurezza stradale che abbiamo già in gran parte attuato. Personalmente, da appena due mesi, ho iniziato ad occuparmi di questo settore della pubblica amministrazione e insieme all’ufficio tecnico abbiamo già portato a termine molte iniziative importanti. A tale proposito cito la nuova viabilità del centro storico e a breve quella che interesserà l’area della stazione ferroviaria di Santa Marinella, Abbiamo iniziato le opere di rifacimento degli attraversamenti pedonali e prossimamente renderemo più visibile quello sito in prossimità delle scuole medie di via delle Colonie e della rotatoria del Bar dei Pini. Sono previste nuove rotatorie e nuovi attraversamenti pedonali in via Etruria, con la gara del photored avremo due impianti Pedone Smart, vale a dire attraversamenti visibili e illuminati ed abbiamo già sostituito ben 47 cartelli della segnaletica verticale, mancanti o vetusti. Siamo in attesa del contributo che ci siamo aggiudicati, con un progetto risultato vincitore, tanto da essere il primo comune del Lazio, i 250mila euro per la videosorveglianza. E metteremo anche 300 nuovi pali in tutte le periferie dove non ci sono, oltre alla sostituzione di 8.400 corpi illuminanti a led che manderanno in pensione quelli obsoleti”.