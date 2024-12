CIVITAVECCHIA – «Facciamo le primarie per indicare il nome del candidato sindaco». L’invito arriva dal consigliere comunale del Partito democratico Patrizio Scilipoti, assolutamente favorevole, come ha spiegato, a ricorrere a questo strumento spesso utilizzato dal centrosinistra proprio per arrivare ad indicare la figura più aggregante da candidare a sindaco.

«Le primarie, infatti, sono lo strumento più democratico per risvegliare nei cittadini e nei nostri simpatizzanti l’amore e la vicinanza alla politica – ha ricordato Scilipoti – ce lo sta chiedendo il nostro popolo a cui siamo tenuti a dare ascolto. Sono convinto che, come Pd, abbiamo il dovere di candidare un nome che sia in grado di unire il più possibile il centro sinistra, in un campo ampio, per poter finalmente vincere le elezioni di giugno e governare questa città. Un nome che sia anche attrattivo per i tanti giovani che hanno perso fiducia nella buona politica. In caso contrario – ha concluso Scilipoti - ho una fondata paura che il centrosinistra, e il Pd in primis, non otterrà quel consenso elettorale che merita».