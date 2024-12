La campagna elettorale per le Elezioni europee di giugno entra nel vivo: domani sera, mercoledì 22 maggio, alle ore 20 presso il ristorante ‘La carrozza d’oro’ (Lungolago 95, Montefiascone) si terrà infatti l’evento “Con Forza Italia al centro dell’Europa”. Durante la cena conviviale tra amici, militanti e simpatizzanti di Forza Italia, si alterneranno gli interventi dell’onorevole Salvatore De Meo (eurodeputato uscente e candidato al Parlamento europeo alle elezioni di giugno), l’onorevole Francesco Battistoni (vicepresidente della Commissione ambiente della Camera dei deputati e responsabile nazionale dell’organizzazione di Forza Italia) e Alessandro Romoli (segretario provinciale viterbese di Forza Italia e presidente della Provincia di Viterbo).

Sarà un’importante occasione per trascorrere una serata in compagnia, degustando le pietanze e i prodotti del lago di Bolsena, e per discutere insieme del futuro dell’Europa e di come Forza Italia e il Partito popolare europeo possano rendere l’Italia sempre più protagonista a livello comunitario.

Molto significativa sarà poi la presenza dell’onorevole Salvatore De Meo, da sempre vicino alla Tuscia e molto sensibile alle istanze del nostro territorio.

