«Dopo aver letto le dichiarazioni del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini, in merito all’ampliamento della discarica di Monterazzano, ampliamento voluto dalla sua stessa maggioranza, vogliamo ricordare che oltre al consiglio comunale di Viterbo anche l’assemblea dei sindaci della provincia si è espressa unanimamente contro l’ampliamento della discarica. Quindi anche i sindaci di centrodestra giustamente hanno votato contro l’ampliamento della discarica». Così i consiglieri provinciali del gruppo Patto civico per la Tuscia, Umberto Di Fusco e Maria Rita De Alexandris. «Gli ricordiamo inoltre - proseguono - che proprio in campagna elettorale, il presidente Rocca e Fratelli d’Italia si erano presi l’impegno di non portare più rifiuti da Roma a Viterbo. Il ricorso contro l’ampliamento della discarica presentato dalla giunta della sindaca Frontini è la dimostrazione evidente di chi tutela sul serio i cittadini dal punto di vista ambientale e della salute pubblica.

La provincia e il comune di Viterbo hanno già pagato un prezzo troppo alto, per questo diciamo al consigliere Sabatini di sostenere il Comune e la Provincia in questa battaglia soprattutto e innanzitutto per i viterbesi».