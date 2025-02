GRANARETTO - «L’avvio dei lavori per la realizzazione del Polo Natatorio di Granaretto è una notizia importantissima per tutto il quadrante nord del Comune di Fiumicino che attendeva quest’opera da tempo». Ha dichiara il presidente del Consiglio comunale di Fiumicino Roberto Severini, in merito all’inizio degli scavi.

«Un progetto sul quale abbiamo sempre creduto, sul quale abbiamo lavorato duramente per superare tutte le impasse lasciate in eredità e che oggi, attraverso l’abnegazione dei tecnici dell’area lavori pubblici e dell’assessore Onorati, che ringrazio, sembra finalmente destinato a essere realtà. Fiumicino, grazie all’amministrazione Baccini, continua nel suo percorso di armonizzazione e democratizzazione dei territori. Un unico Comune, servizi in ogni località», ha concluso Severini.