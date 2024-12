“Riaffermare il ruolo della democrazia e della condivisione nell’amministrazione della Provincia di Viterbo”. La “Lista civica Francesco Rocca presidente - per il Bene comune” rivolge un appello al buon senso ai consiglieri comunali e agli amministratori dei Comuni del Viterbese chiamati domenica a votare i propri rappresentanti per il rinnovo dell’assise provinciale. Seppur non coinvolgano direttamente gli abitanti della Tuscia, le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale rappresentano un passaggio importante per la rappresentanza istituzionale del territorio. La capillarità degli interventi e l’equità nelle scelte sono una caratteristica fondamentale a cui si richiamano i componenti della “Lista civica Francesco Rocca Presidente - per il Bene comune” che si sono candidati nell’intenzione di proseguire e trasferire anche nel viterbese il metodo di lavoro e di ascolto dei cittadini che sta contraddistinguendo l’azione del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e della coalizione che lo sostiene. La Provincia di Viterbo necessità di un’attenzione costante per le sue peculiarità e soprattutto per la centralità delle politiche territoriali che l’ente ha il compito di portare avanti in un metodo di condivisione il più rappresentativo possibile delle sensibilità politiche provinciali e regionali. Per questo la lista richiama al senso di democrazia e libertà i consiglieri comunali della Tuscia che domenica andranno a votare, nell’auspicio che si costruisca un nuovo futuro per la Tuscia dove le persone sono al centro. La “Lista Civica Francesco Rocca Presidente - Per il Bene Comune” è composta da: Francesco Biancucci, consigliere provinciale uscente e consigliere comunale di Vetralla, Daniela Foderini, consigliere comunale di Piansano, Daniela Gemini, consigliere comunale di Carbognano, Stefano Manetti, consigliere comunale di Capodimonte, Liliana Mazzolini, consigliere comunale a di Castel Sant’Elia, Lucia Olivieri, consigliere comunale di Vitorchiano e, Luigi Stefanucci, consigliere comunale di Vasanello.