BASSANO IN TEVERINA continua a crescere e diventa sempre più un posto dove vivere e investire. È quanto è emerso anche nell’ultimo consiglio comunale del 31 luglio, durante il quale l’amministrazione guidata dal Sindaco Alessandro Romoli ha approvato diversi progetti che contribuiranno allo sviluppo economico-sociale del paese: tra questi, anche la realizzazione di un’area sosta per camper, la costruzione di un albergo, la possibilità per i soggetti privati di partecipare ai bandi Pnrr per il rilancio del borgo e la riapertura al pubblico di un’area del centro storico chiusa da decenni.

Durante la seduta del consiglio comunale del 31 luglio, è stata infatti concessa l’autorizzazione per la realizzazione di due progetti che verranno realizzati a totale carico di soggetti privati ma che contribuiranno ugualmente a consolidare il sistema turistico pubblico. Il primo intervento è quello per la realizzazione di un’area sosta per camper ai piedi del centro storico del paese e in una zona già servita da condotte idriche, acquedotto e fognature. Il secondo progetto riguarda invece la costruzione di un albergo all’interno della proprietà dell’Olivo Country Club, quindi un’area già adibita a servizio ricettivo privato.

«Accogliamo con grande favore l’interessamento di imprenditori che decidono di investire su Bassano in Teverina – ha commentato il sindaco Romoli -. Questi soggetti privati realizzeranno infatti a proprie spese delle strutture ricettive, quindi senza dispendio di fondi pubblici, che però andranno a consolidare il sistema turistico bassanese e che permetteranno di inserire con ancora più forza il nostro paese all’interno di circuiti turistici strutturati a livello nazionale».

«Non solo – ha aggiunto il primo cittadino -. Si tratta di interventi sì privati, ma in continuità con i tanti investimenti fatti nel corso degli anni dall’amministrazione comunale per il recupero e il rilancio del borgo».

Il sindaco Romoli ha poi informato il Consiglio Comunale e i cittadini del fatto che a settembre partiranno i lavori per la realizzazione alle porte del borgo di un auditorium e un antiquarium e che c’è la possibilità per i soggetti privati di partecipare a un bando Pnrr per collaborare al progetto e sviluppare ulteriori idee. “Questo bando è stato concesso a soli 29 comuni in tutto il Lazio – ha spiegato il sindaco -, è dunque un privilegio per Bassano in Teverina ed è la dimostrazione dell’efficienza dell’amministrazione comunale”. Nello specifico, sono previste risorse economiche per 900mila euro messe interamente a disposizione dal Pnrr.

Infine, sono stati presentati due progetti che daranno nei prossimi mesi una forte accelerata al processo di rilancio del borgo. Da una parte sono iniziati infatti i lavori di riqualificazione illuminotecnica del centro storico che andranno a valorizzare ancora di più le bellezze medievali e rinascimentali presenti. Dall’altra, verrà presto riaperta al pubblico un’area del borgo ai piedi della Torre dell’Orologio che è stata completamente recuperata. E questa non è una notizia da poco: l’area in questione, che si affaccia sulla Valle del Tevere, è chiusa da 60 anni e nessun bassanese in tutti questi decenni vi ha potuto mettere piede.

«I cittadini possono finalmente riappropriarsi di un’area della quale non hanno potuto fruire per troppo tempo, ma che gli appartiene da sempre – ha concluso il sindaco Romoli -. Credo che questo sia motivo d’orgoglio per tutti».

