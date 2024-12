CIVITAVECCHIA – Riunione operativa tra Comune, Csp e Polizia locale per definire i dettagli delle procedure di intensificazione dell’attività di vigilanza ambientale, per contrastare l’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale e l’errato conferimento del “porta a porta”. All’incontro erano presenti l’Assessore all’Ambiente, Stefano Giannini, il CdA di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, la presidente Francesca Romana Tomaselli ed i consiglieri Paola Rita Stella e Alessio Gatti, oltre al dirigente della Polizia locale Ivano Berti, ed ai Responsabili del servizio di igiene urbana ed Ispettori Ambientali di Csp. Si è partiti dal report analitico di 7 mesi di attività, che ha evidenziato diversi illeciti ed irregolarità compiute da trasgressori sorpresi ad abbandonare rifiuti in strada. Tra le priorità di questa amministrazione comunale, peraltro su esplicita sollecitazione del Sindaco, grazie al supporto del comando di Polizia locale e degli Ispettori, è stata intensificata l’attività di vigilanza ambientale per contrastare il fenomeno dell’abbandono e smaltimento illegale dei rifiuti urbani e speciali, che rappresenta troppo spesso un comportamento assai diffuso che, se non efficacemente contrastato, genera ulteriori abbandoni. L’assessore all’Ambiente Stefano Giannini ha evidenziato come «il sistema di videosorveglianza consentirà di procedere a una massiccia attività di monitoraggio e sanzioni. L’obiettivo finale è quello di riuscire a condurre a comportamenti corretti che permettano di avere aree più pulite e ridurre così i costi extra di raccolta e pulizia che la collettività sostiene quando si registrano gli abbandoni». Appello ai cittadini affinché adottino un comportamento civile all’atto del conferimento dei rifiuti.