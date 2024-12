Il progetto di riqualificazione delle strade della Tuscia passa anche per i ponti.

La Provincia di Viterbo ha infatti aggiudicato i lavori di rinforzo e adeguamento sismico del ponte sulla SP Calcatese, all’interno del territorio del comune di Faleria. L’intervento partirà dunque a breve.

Si tratta di un importante lavoro di manutenzione straordinaria commissionato dalla Provincia di Viterbo per un importo totale di 600mila euro: l’obiettivo è di tutelare la sicurezza sia della sovrastruttura che degli utenti della strada che la percorrono. Nello specifico, l’intervento prevederà innanzitutto la fresatura dell’attuale pavimentazione e il successivo rifacimento dell’asfalto in conglomerato bituminoso con tutta una serie di accorgimenti per il corretto smaltimento delle acque piovane; verranno poi rimosse le ringhiere in quanto al loro posto verranno installate delle barriere bordo ponte con corrimano pedonale e balaustra di sicurezza; infine verranno rifatti anche i marciapiedi.

La Provincia di Viterbo realizzerà anche delle iniezioni di miscela di calce idraulica a bassa pressione al di sotto della soletta in modo da riempire i vuoti rilevati nell’indagine preliminare e così garantire un appoggio continuo della soletta sul rinfianco.

«La riqualificazione delle strade provinciali è la priorità di questa amministrazione – commenta il presidente della provincia di Viterbo, Alessandro Romoli -. Tramite una pianificazione mirata e una continua interlocuzione con i vari comuni della Tuscia, da oltre due anni riusciamo a intervenire con sistematicità nei tratti stradali che necessitano di interventi di manutenzione. Questa è la Provincia intesa come ‘casa dei comuni’, dove si collabora insieme per la crescita e lo sviluppo della nostra bellissima Provincia», conclude Romoli.

