SANTA MARINELLA – “All'inizio di agosto settanta sindaci dell'area metropolitana di Roma, tra cui il sindaco Tidei, hanno scritto al sindaco Gualtieri evidenziando la loro preoccupazione relativamente all'intenzione del governo di volere procedere con il definanziamento di alcune misure del Pnrr riguardanti gli stessi Comuni”. A dirlo è il leader della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino che chiede all’amministrazione di utilizzare i fondi per i servizi essenziali della città. “Chiediamo al nostro Comune – continua Marino - delle risorse tagliate dal piano nazionale di resilienza, per ambiente, scuole, sanità, quali importi o progetti toccano Santa Marinella? È stata fatta una valutazione da parte del Comune? Si parla di diversi milioni di euro per servizi e infrastrutture sociali di comunità, tagli per la tutela e valorizzazione del verde urbano, efficientamento energetico, interventi di rigenerazione urbana. Qualcuno di questi fondi eliminati ci riguarda? Se ci riguarda sarebbe opportuno conoscere e capire cosa è messo a rischio, se abbiamo già speso in progettazione, se ci sono gare in essere. Questo per rendersi conto anche dei problemi che i tagli possono avere nel mondo del lavoro, perché i progetti Pnrr oltre che a fare crescere i servizi e la qualità del territorio sono fonte di lavoro per tante persone ed il lavoro è sempre generatore di vitalità di un territorio”.