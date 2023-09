SANTA MARINELLA – Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di partecipanti, la prima Festa Nazionale di Italia Viva, che si è tenuta per quattro giorni al castello di Santa Severa. Per la prima volta, il vecchio maniero ha aperto le sue porte anche ad un evento politico, dove si sono confrontati diversi ministri e esponenti della politica nazionale che hanno trattato temi di grande importanza. Senatori, deputati, consiglieri regionali ed esponenti politici e del mondo universitario, migliaia di persone hanno potuto visitare e ammirare un bene monumentale che un è vero gioiello del nostro territorio. “Ho avuto modo di parlare personalmente te con molti ospiti che provenivano dalle più svariate regioni d’Italia in particolare dal Nord e dall’Emilia Romagna – dice il sindaco Tidei - che hanno detto esplicitamente di essere rimasti entusiasti della location e che torneranno presto a Santa Severa, che hanno definito un luogo incantevole. Tutto ciò ci conferma che la direzione intrapresa, anche a seguito dei cordiali colloqui con il nuovo presidente di Lazio Crea Buttarelli, è quella giusta ed è finalizzata all’attuazione di un vasto progetto di ulteriore valorizzazione e promozione del castello di Santa Severa. Il borgo medievale, con le sue sale e i suoi cortili infatti, rappresenterà, sempre più, una location perfetta per ospitare, in futuro, e per tutto l’arco dell’anno e non solo nei mesi estivi, manifestazioni politiche e culturali, simposi e convegni, anche di alto profilo e internazionali. Il castello sarà dunque, come è nella sua vocazione, un polo di attrazione turistica e credo che anche questa sia un’ottima strategia per promuovere il territorio e incentivare l’economia locale”.