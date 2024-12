LA GIUNTA regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, ha concesso uno stanziamento straordinario di oltre 28,5 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di investimenti di carattere locale. In totale sono ottantotto le opere pubbliche che interessano il territorio regionale.

«Si tratta di risorse preziose per i territori nell’ambito delle realizzazioni infrastrutturali. Lazio. In questo senso, voglio ringraziare tutti gli uffici e i tecnici che hanno contribuito con impegno e concretezza alla messa a terra del programma», ha spiegato l’assessore Manuela Rinaldi. Di seguito gli interventi relativi alla provincia di Viterbo.

A Canino, per il completamento del teatro comunale, sono stati stanziati 288.405,61 euro; a Valentano, per la rigenerazione impianti sportivi, il contributo è di 180mila euro; a Graffignano, per il recupero e manutenzione straordinaria dei lavatoi comunali, l’importo è di 100mila euro; A Vasanello, per la realizzazione della circonvallazione prevista nel Prg, il finanziamento è di 603.298,43 euro; a Vetralla, per la valorizzazione e il ripristino del centro storico, fondi per 449.650 euro; ad Arlena di Castro, per la messa in sicurezza del centro storico, l’importo è di 50mila euro, a Bassano in Teverina, per il recupero della chiesa dei Santi Fidenzio e Terenzio, fondi per 100mila euro; a Canepina, per la riqualificazione della Fontanella, il finanziamento è di 50mila euro.

