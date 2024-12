FIUMICINO - Non si placano le polemiche a Fiumicino, che vedono al centro ancora una volta la sicurezza e le misure messe in atto per far sentire al sicuro ai cittadini «che hanno subito, in particolare a Fregene e Focene, le incursioni dei ladri, anche in pieno giorno», ha replicato il capogruppo del Pd Ezio di Genesio Pagliuca alle dichiarazioni del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini.

«Domandi a loro se si sentono sicuri e tutelati», ha proseguito il Capogruppo del Pd, che ha aggiunto: «Gli organici delle forze dell’ordine non sono mai stati così esigui e gli agenti in servizio sul nostro territorio fanno il massimo. Le chiacchiere stanno a zero, vada a chiedere a caserme e commissariati lo stato della situazione. La realtà è che questa maggioranza non ha mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale». La contro-replica è giunta questa volta dal capogruppo di Fratelli D’Italia, Agostino Prete, che parla di molti passi avanti fatti “dall’attuale Amministrazione guidata dal Primo cittadino Mario Baccini, in diversi ambiti e non è stato trascurato quello relativo alla sicurezza. Sono noti gli incontri avvenuti più volte tra il Sindaco, il Prefetto di Roma ed il Questore proprio per affrontare e risolvere le problematiche legate ad un maggior controllo sul territorio».

«Polizia locale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza ogni giorno perlustrano le nostre strade – ha aggiunto Prete –. Un territorio vasto come il nostro aveva bisogno come prima cosa di poter disporre di punti di riferimento in tutte le località, e niente è stato fatto da parte della giunta Montino in dieci anni per risolvere l’annosa questione che pesa sulla qualità della vita di tutti i residenti; il sindaco Baccini ha invece messo in campo tutte le azioni necessarie per predisporre il decentramento di commissariati ed uffici. Abbiamo ottenuto la fiducia dei cittadini alle scorse elezioni proprio per il programma elettorale presentato e lo porteremo fino in fondo».