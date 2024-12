CIVITAVECCHIA – Il Polo Democratico – Lista Grasso, ha presentato ieri una mozione per vietare la presenza di circhi con animali sul territorio cittadino. La proposta mira a tutelare il benessere degli animali e a promuovere forme di intrattenimento rispettose della loro dignità, in linea con una crescente sensibilità sociale verso i diritti degli esseri senzienti.

La mozione si basa su evidenze scientifiche che dimostrano come l’uso di animali nei circhi comporti sofferenze, condizioni di vita inadeguate e gravi ripercussioni sul loro benessere fisico e psicologico. «La nostra città non può più ignorare queste realtà. È giunto il momento di fare un passo avanti – hanno dichiarato i due consiglieri - nella protezione degli animali e nella promozione di un intrattenimento etico e sostenibile».

La proposta chiede alla Giunta e al Sindaco il divieto di concessione di spazi pubblici a circhi che utilizzano animali, riservando tali spazi solo a spettacoli che non prevedano l’uso di esseri viventi. L’avvio di campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza per informare sulle condizioni di vita degli animali nei circhi e per promuovere forme di intrattenimento rispettose della dignità animale. Una collaborazione attiva con le associazioni animaliste, per monitorare la situazione e individuare ulteriori azioni a favore di spettacoli circensi etici.

«Questa mozione rappresenta un naturale passo avanti per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto della dignità e degli animali» hanno aggiunto i consiglieri Mecozzi e Costantini. Già numerosi Paesi e città in tutto il mondo hanno già adottato misure simili, dimostrando che è possibile conciliare tradizione e innovazione nel settore dello spettacolo. «È tempo di abbandonare pratiche che non rispettano gli animali e di sostenere un cambiamento culturale che rispecchi i valori di rispetto e responsabilità verso tutte le forme di vita» ha concluso il gruppo promotore.

La mozione sarà discussa in Consiglio Comunale. Il Polo Democratico -Lista Grasso invita tutti i cittadini, le associazioni animaliste e le realtà culturali interessate a sostenere questa iniziativa per una città più giusta e rispettosa degli animali.