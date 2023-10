CIVITAVECCHIA – «Si occupano di economia aziendale, ma forse a studiare debbono andarci i papaveri della Confcommercio».

Così il capogruppo della Lista Tedesco, Mirko Mecozzi, in risposta alle dichiarazioni dell’associazione di categoria locale.

«È vero – continua nella nota – che l’associazione, a livello locale, sta ultimamente collezionando pessime figure. Ma arrivare a certificare in maniera così imbarazzante la propria totale inadeguatezza a rappresentare una categoria è davvero surreale, a maggior ragione se ciò accade per giustificare un bieco attacco personale ad un consigliere comunale nell’esercizio delle sue funzioni. Andando al sodo, dobbiamo rilevare che non solo i suggeritori del comunicato a firma Confcommercio tentano maldestramente di smentire dati ufficiali, ma finiscono anche per andare contro ciò che dicono il Dirigente del Controllo Analogo, l’Assessore, ben due Collegi dei revisori dei conti (quello del Comune e quello di CSP) e persino la stessa Corte dei Conti! Oltre al Consigliere Mecozzi, anche loro dovrebbero quindi rivolgersi a qualche corso? Che dire, ci permettiamo noi di proporre un po’ di “ripasso” a chi confonde una patrimonializzazione, che va in quota capitale, con i bilanci. Probabilmente sono proprio i risultati certificati di questi ultimi a causare sudori freddi e uno stato confusionale a qualcuno. Fatto sta che ai due bilanci già chiusi in attivo da CSP si sta per aggiungere un terzo e che a fronte della stessa ricapitalizzazione di un milione e 700mila di cui si parla (a vanvera) nel comunicato, quest’anno l’azienda ha già restituito al Comune un milione, attraverso la transazione che chiude la vicenda di Civitavecchia Infrastrutture, incagliata da cinque anni. Cos’altro dire? Niente, se non rilevare che l’imbarazzante dilettantismo mostrato si riflette in una smodata voglia di fare politica, incompatibile con la ragione sociale di una categoria rispettabile quale quella di chi fa impresa. E che non merita di essere rappresentata così male a Civitavecchia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA